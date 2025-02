Ilnapolista.it - Secondo quale criterio il Napoli dovrebbe vincere lo scudetto?

Chi continua a dire che ildebbaloperché gioca una volta a settimana parla senza aver mai visto una partita del. È una squadra che ha, esagerando, 12 giocatori di movimento utilizzabili, dato che i vari Billing, Okafor, Rafa Marin, Ngonge e compagnia cantante sono stati apertamente definiti non pronti o inadatti a questo progetto. Conte ha ragione a ribadire che si sta facendo un miracolo dato che una rosa già corta, è stata addirittura indebolita dal mercato di gennaio (perdi Caprile Folorunsho e Kvaratskhelia per Scuffet Billing e Okafor). Il grande rammarico è che con un’occasione del genere per, con un’Inter più forte ma tutt’altro che imbattibile, ci si sia fermati al compitino durante il mercato invernale, rinviando tutto a giugno senza però sapere se l’anno prossimo la situazione potrà essere la stessa, con squadre come Milan e Juventus che potranno tornare a dare fastidio e, probabilmente, la Champions di mezzo.