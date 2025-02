.com - Seconda Categoria / Per la coppia Cupramontana – Le Torri Castelplanio nessuna distrazione

Vittoria casalinga doveva essere ed i tre punti sono arrivati. Alle spalle corre il Chiaravalle ma altre formazioni sperano di poter ancora agganciare il duo di testaVALLESINA, 10 febbraio 2025 – Continua la corsa solitaria in testa alla classifica del Le.Entrambe hanno vinto in casa respingendo l’assalto del Chiaravalle, terzo in classifica, che a sua volta ha mosso la classifica battendo il Rosora Angeli.Alle loro spalle si fa strada il Monte Roberto mentre Olimpia Ostra Vetere e Avis Arcevia si sono divise la posta in palio.Chi corre senza trovare ostacoli, almeno in questa fase, è l’Aurora Jesi balzata a grandi passi nella medio classifica lontana dalla zona rossa dei play out cosa che non è riuscita al Monsano che ha perso a Corinaldo dopo essere andata in vantaggio.