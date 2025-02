Abruzzo24ore.tv - Scuola in crisi: 876 pensionamenti in Abruzzo, il futuro è incerto

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Il settore scolastico abruzzese si prepara a un cambiamento drastico con il pensionamento di centinaia di professionisti: servono assunzioni a tempo indeterminato per garantire la continuità. Il sistema scolastico abruzzese si trova di fronte a un'importante ondata di, con un totale di 876 dipendenti che lasceranno il servizio nell'anno scolastico 2025/26. Questi numeri includono 3 dirigenti scolastici, 585 docenti, 287 tra personale ausiliario e amministrativo (Ata), e un educatore. Secondo Davide Desiati, segretario generale della CislMolise, è fondamentale che questi posti vengano colmati con assunzioni a tempo indeterminato per garantire un servizio educativo stabile e continuo. Tra i, si registra un'uscita di dirigenti scolastici nelle province di Aquila, Pescara e Teramo, mentre la provincia di Chieti non avrà nessun pensionamento in questa categoria.