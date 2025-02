Panorama.it - Scudetto, Inter e Napoli rimettono in corsa l'Atalanta

La notizia della domenica di campionato è stato il parziale flop delche, alla prima occasione buona per approntare una fuga consistente in vetta alla classifica, si è fatto fermare da un'ottima Udinese al Maradona. Per come è andata in campo, al netto di statistiche che raccontano una partita parziale, è stato un buon punto per la squadra di Conte. Non, come dice lui, perché mette fieno in cascina verso l'obiettivo Europa (nel post gara ha addirittura ritirato fuori la storia dell'Europa e della Conference League, voto 4), ma perché gli scudetti si vincono anche così: sopravvivendo alle serate sbagliate.La verità è chesono entrate con il freno a mano tirato nel mese di febbraio, il primo realmente decisivo per il tricolore. Una circostanza che rimette inanche l'acciaccatadel Gasp cui il calendario regala un'opportunità unica; mentre le altre si ruberanno punti nello scontro diretto del 2 marzo o passeranno attraverso tagliole insidiosissime come le trasferte con Lazio e Como (Conte) o con la Juventus (Inzaghi), i bergamaschi affileranno le armi per fare filotto.