Scudetto, Di Lorenzo si nasconde: «Non ne parlavamo due anni fa, non lo facciamo oggi…»

di Redazione, Disi: «Non neduefa, non looggi.» Le parole del capitano del NapoliDopo il pareggio contro l‘Udinese, il capitano del Napoli, GiovDi, ha parlato cosi dell’ipotesiper la squadra di Conte. Ecco le sue parole in conferenza stampa:LE PAROLE- «? Non ne parliamo tanto, perché il campionato è ancora lungo. Non neduefa che avevamo tanti punti di vantaggio e non loora che stiamo tutte attaccate. Pensiamo partita per partita e vedremo alla fine dove arriveremo»QUOTE INTER FIORENTINA- A pochi giorni dallo scivolone di Firenze, il calendario della Serie A rimette la Fiorentina sul cammino dell’Inter. A San Siro, i nerazzurri hanno la possibilità di accorciare sul Napoli che ha rallentato.