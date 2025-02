Ilrestodelcarlino.it - "Scritte al pozzo, un atto che deturpa memoria e pietà. Autori senza dignità"

Oggi si celebra in tutta Italia il giorno del Ricordo, e a Ferrara si terrà la cerimonia che avrà luogo alle 10 davanti al monumento dedicato ai Martiri delle foibe in piazzale Poledrelli. Ma anche dopo 78 anni l’odio ideologico di chi ha ereditato il virus del comunismo più feroce non risparmia nemmeno questo giorno. Ancora oggi dobbiamo assistere a undi vandalismo dove povera gente venne trucidata con inaudite sofferenze, poiché alcuni gettati ancora vivi dentro le cavità carsiche. Trecon la vernice rossa in lingua slava sono comparse nella notte sulla foiba di Basovizza: ‘Trst je nas’ (Trieste è nostra); ‘Trieste è un’ e ‘Smrt fasizmu svoboda norodom’ (Morte al fascismo libertà al popolo); e anche un numero, 161. Nel 1945 furono infatti occultati all’interno deldi Basovizza un numero imprecisato di cadaveri di prigionieri, militari e civili uccisi dai militari dall’esercito di liberazione jugoslava.