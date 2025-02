Screenworld.it - ScreenRadio Weekly 8 febbraio 2025, tutti i podcast della settimana

Come ogni fine, eccoci con ildi. Ma questac’è qualcosa in più. Perché ScreenWorld accoglie duenuovi di zecca.ScreenStories – Storie oltre lo schermo è lo show scritto e condotto da Gabriele Cerrito che racconta le storie vere dietro ai grandi successi del cinema e delle serie. Si comincia con la Before trilogy di Richard Linklater (ma ci saranno altre sorprese a breve.)Emanuele Rauco, poi, ha trasformato la sua Guida per riconoscere i tuoi film in Starlight, una sorta di tappeto rosso virtuale in cui ha parlato di The Brutalist e dell’interessante Diva Futura (con due contributi audio con il cast).C’è spazio anche per Giuseppe Grossi con due speciali da urlo: uno sulle serie animate di MTV anni ’90, l’altro sulla “moda” dei biopic musicali.