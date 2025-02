Thesocialpost.it - Scoppia un incendio in casa, finanzieri salvano due giovani

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di paura a San Giovanni in Fiore, dove undivampato in un’abitazione di corso Umberto ha messo in pericolo la vita di due ragazzi. A intervenire per primi sono stati i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio.Leggi anche: Palermo,in un appartamento: intossicato un 80enneIl salvataggio e l’intervento dei vigili del fuocoI, notando del fumo uscire dal tetto dell’immobile, sono entrati e hanno trovato i duein difficoltà. Dopo averli messi in sicurezza, hanno subito allertato i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, che nel frattempo si stavano propagando velocemente nel sottotetto a causa di unpartito dalla canna fumaria.Durante le operazioni, i militari della Tenenza di San Giovanni in Fiore hanno collaborato con i caschi rossi, provvedendo a far allontanare le auto parcheggiate nei pressi del fabbricato, facilitando così le operazioni di soccorso.