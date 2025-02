Monzatoday.it - Sciopero dei mezzi: autobus e metro a rischio venerdì 14 febbraio

Unodeipubblici, conpolitana a, è stato indetto14. Nel giorno di San Valentino iNet e Atm, quindi, bus e tram, potrebbero non essere garantiti, con disagi in vista per i viaggiatori. L'agitazione, annunciata da giorni.