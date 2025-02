Ilrestodelcarlino.it - Sciopero alla Berco di Copparo, attesa e sconforto tra i lavoratori

, 10 febbraio 2025 – Un’altra giornata davanti ai cancelli contro il licenziamento collettivo e per un futuro incentro. A partire dalle 6 di questa mattina, lavoratrici edelladihanno scioperato per otto ore, con il presidio davanti alle portinerie e all’ingresso principale dello stabilimento. Si è tratta di una nuova azione proclamata dalle Rsu, a seguito dell’atto unilaterale comunicato dai vertici aziendali venerdì 7 febbraio. Si tratta dell’apertura per la procedura di licenziamento collettivo per 247, i quali si aggiungerebbero ai 153 che hanno aderito al percorso di mobilità volontaria, conclusasi lo scorso 16 gennaio. Una situazione che si somma anche ad un’altra comunicazione formale dell’azienda relativadisdetta del contratto integrativo aziendale a decorrere dal 1° marzo.