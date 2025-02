Ilfattoquotidiano.it - Scimmia si intrufola in una centrale elettrica e sposta un cavo provocando un blackout generale: milioni di persone senza corrente per ore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Altroché chiodo del ministro Salvini. Nello Sri Lanka tre quarti della popolazione è rimastaluce e per il ministro dell’energia la colpa è della mossa improvvida di una. La mattina del 9 febbraio infatti buona parte dell’isola dell’Oceano Indiano si è ritrovataenergia. Il black out è durato diverse ore. Molte strutture di pubblico servizio come gli ospedali hanno mantenuto a fatica in funzione le proprie strumentazioni e macchinari utilizzando generatori, m,a visto il protrarsi della mancanza di energia, l’appello del governo è stato quello di razionare l’acqua potabile perché ilha portato al blocco dei depuratori di mezzo Paese. Il ministro Jayakody ha spiegato che l’incidente è stato causato dall’intrusione di unain una, ma la Ceylon Electricity Board (CEB), la più importante società privata che gestisce l’energianello Sri Lanka non ha smentito ma nemmeno confermato la versione del ministro.