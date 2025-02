Ilfattoquotidiano.it - “Scimmia di m***a”: insulti razzisti verso un 13enne durante una partita del campionato Giovanissimi

Ancora una volta glirovinano unadi calcio. L’ultimo episodio è avvenuto nel Biellese e ha visto suo malgrado protagonista un ragazzino di 13 anni. La denuncia arriva dalla società Saint-Vincent Chatillon, dopo il match contro il Ponderano.“Come società siamo davvero indignati e delusi per le parole razziste arrivate dalle tribune nei confronti del nostro ragazzo Josef nelladiProvinciale under 14 contro il Ponderano”, ha scritto la società sui propri social. “Sentire parole come ‘di m*rda‘ per qualificare un ragazzo di colore di 13 anni da degli adulti, oltretutto genitori, è qualcosa di incommentabile!”, ha proseguito il club chiedendo “una giusta e severa punizione”.La società ha aggiunto: “Non possiamo pretendere che i nostri ragazzi condannino il razzismo se poi noi adulti portiamo questi esempi osceni in un campo da calcio! Chiediamo un intervento della federazione per condannare tutto ciò e tutelare il nostro ragazzo”.