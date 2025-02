Lapresse.it - “Scimmia di m…”, insulti razzisti a partita di calcio da genitori a un 13enne

a un ragazzino di 13 anni durante una. La denuncia arriva dalla società ASD Saint-Vincent Chatillon, che scrive sui social: “Come società siamo davvero indignati e delusi per le parole razziste arrivate dalle tribune nei confronti del nostro ragazzo Josef nelladi campionato Giovanissimi Provinciale under 14 contro il Ponderano. Sentire parole come ‘di m*rda’ per qualificare un ragazzo di colore di 13 anni da degli adulti oltretuttoè qualcosa di incommentabile! Denunciamo tutto ciò con assoluta fermezza e pretendiamo una giusta e severa punizione“. La società prosegue: “Non possiamo pretendere che i nostri ragazzi condannino il razzismo se poi noi adulti portiamo questi esempi osceni in un campo da! Chiediamo un intervento della federazione per condannare tutto ciò e tutelare il nostro ragazzo“.