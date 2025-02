Oasport.it - Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Ultima settimana dideldi sci diprima dei Mondiali di Trondheim. Il circuito mondiale approda in una delle sue sedi storiche,, in Svezia, dove la sequenza ha un che di tradizionale che più non si può: sprint-10 km-20 km.La prospettiva appare quella di una situazione che potrebbe far vedere lo stato di forma di alcune delle figure potenzialmente di maggior spicco in Norvegia, ma anche mostrare in che modo si stanno avvicinando altri che, magari, hanno scelto un altro tipo di preparazione. Per questo i risultati qui potrebbero non essere poi così scontati. Il che potrebbe far vedere anche qualche volto nuovo.Le gare didelsaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e RaiSport secondo lazione di seguito indicata, passibile di aggiornamento.