Schumacher, l'annuncio ufficiale: ha un sogno

Ultimo aggiornamento 10 Febbraio 2025 9:09 di Giancarlo SpinazzolaSchmacher, arriva: nuovo colpo di scena clamorosoLe condizioni di Michaelsono un vero e proprio mistero per tutti. L’ex pilota di Formula 1 ha visto la sua vita cambiare irrimediabilmente dal 29 dicembre 2013 quando sulle nevi di Meribel, Alpi francesi, durante una sciata cadde andando a colpire la testa contro un masso.Il coma, le settimane in ospedale, poi il trasferimento nella villa blindata in Svizzera di sua proprietà, accudito dalla sua famiglia e da medici privati. E le condizioni? Solo in pochissimi ne sono a conoscenza: oltre alla famiglia, naturalmente, anche una cerchia ristretta di amici, tra cui il fedelissimo Jean Todt, con cui ha vissuto l’epopea dei trionfi della Ferrari., le condizioni di Michael e la carriera di MickMichael, probabilmente, non lo vedremo mai più in piedi né tantomeno potremo vederlo come lo ricordavamo.