Schifo vergogna! Grande Fratello Lorenzo choc | prima l’esplosione di rabbia e i pugni adesso questo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, stasera 10 febbraio nuova attesissima puntata. Intanto Shaila Gatta eSpolverato ne hanno combinata un’altra.che, con molta probabilità, sarà il primo finalista maschile del programma. Finale alla quale manca un mese e mezzo. Lo ha rivelato recentemente Alfonso Signorini. Dopo mesi di dubbi e voci, aveva otto gli indugi comunicando i dettagli sulla finale del. Durante la puntata di giovedì scorso aveva spiegato come.>>“Volavano, sono sconvolto”.al, Iago vede e spiffera tutto. Anche Stefania non ci può credere“Ah, a proposito digiro di boa, so che voi ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno.