Ilgiorno.it - Schianto nella galleria. Perde la vita a 39 anni

MARONE (Brescia)Tragedia della strada lungo la principale arteria di comunicazione del lago d’Iseo, che si è completamente fermata per qualche ora. Il bilancio è di una vittima, Marco Contessi, 39, originario di Breno, una donna ferita grave, la sua compagna di 42, e un altro ferito più lieve. Ieri pomeriggio attorno alle 16 lungo la Strada Provinciale 510 Sebina si è verificato il secondo incidente mortale del mese di febbraio e il terzo del 2025. I fatti sono accaduti all’interno dellaVello 1, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente. Contessi, informatico in ospedale, padre di tre figli, era alla guida della sua Lancia Ypsilon e viaggiava con accanto la compagna, in direzione Valcamonica. Secondo la prima e sommaria ricostruzione dei fatti, una delle due vetture avrebbe invaso la corsia dove viaggiava l’altra.