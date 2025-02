Puntomagazine.it - Scherma: Sara Maria Kowalczyk d’oro nella prova a squadre di coppa del mondo

Leggi su Puntomagazine.it

Un trionfo per la schermitrice casertana: vittoria storicadideldi spadaBrillail weekend dellacampana che ancora una volta risponde presente ad un appuntamento importante. La spadista casertana,, coadiuvata dalla campionessa olimpica Giulia Rizzi e da Roberta Marzani e Federica isola, ha raggiunto il gradino più alto del podio della tappa catalana dideldi spada a.La vittoria del quartetto tricolore schierato dal Ct Dario Chiadò è arrivata con il successo sulla Cina consolidato nello score di 45-37. La corsa delle azzurre ha preso il via dagli ottavi contro la Spagna, assalto spuntato dalle italiane con il punteggio di 45-39. La sostanza del team seguito dai maestri Daniele Pantoni e Roberto Cirillo è venuta fuori nel match dei quarti di finale contro l’Ungheria: fino alla penultima frazione la squadra magiara ha condotto in vantaggio.