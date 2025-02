Oasport.it - Scherma: Italia da urlo nell’asse Heidenheim-Barcellona-Torino. E il bello deve ancora venire

Un weekend da incorniciare per l’della. Dapassando perla compagine tricolore ha inanellato una serie di successi oltremodo significativi, gettando le basi di un percorso che ci porterà tra quattro anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.L’apoteosi è arrivata proprio nel nostro Paese, al Grand Prix Trofeo Inalpi, competizione in cui fiorettisti hanno scritto una pagina di storia indelebile, firmando il trionfo con Martina Favaretto in campo femminile e con Tommaso Marini in campo maschile. Due piazzamenti al vertice a cui si somma anche il doppio bronzo di Arianna Errigo ed Arianna Cristino.Eroica in tal senso la prestazione di Favaretto, schermitrice che ha regalato all’la vittoria nel capoluogo piemontese a sei anni di distanza dall’ultima volta, quando a trionfare fu Alice Volpi.