Bergamonews.it - Scende dal bus e viene travolto da un’auto: grave 17enne

Zanica. È sceso dal pullman su via Crema, a Zanica, ha attraversato la strada in un tratto dove non ci sono strisce ed è statodaun ragazzo di 17 anni, trasportato in ospedale in codice rosso, ovvero massima gravità. I soccorsi sono scattati intorno alle 18,30 di lunedì 10 febbraio e sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Bergamo. Notizia in aggiornamento