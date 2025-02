Bergamonews.it - Scende dal bus e viene travolto da un’auto: 17enne soccorso in codice rosso

Zanica. Alcuni testimoni raccontano di averlo vistore dal pullman. “Poi ha attraversato la strada, probabilmente per prendere un altro bus che stava arrivando. L’automobilista se l’è visto sbucare davanti e lo ha investito in pieno”.L’allarme lunedì 10 febbraio pochi minuti prima delle 18,30 sulla Cremasca a Zanica. Un ragazzo di 17 anni, da quanto si apprende residente a Urgnano, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni in(massima gravità) anche se dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche una pattuglia dei carabinieri di Bergamo.