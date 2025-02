Biccy.it - Scatto di rabbia di Lorenzo: “Colpi al materasso e alla porta”

CheSpolverato abbia dei problemi a gestire la sua ansia e certi suoi stati d’animo ormai è certo e l’abbiamo visto in molteplici occasioni nella casa del Grande Fratello. Nel giro di due settimane il modello milanese ha dato dei pugni al muro del bagno ed ha anche lanciato una sedia. Stamani pare cheabbia avuto l’ennesimodie sembra che mentre era in camera abbiato prima ile poi anche la(dopo un litigio con Shaila Gatta).didiSpolverato: Iago Garcia scioccato.Poche ore fa Iago Garcia ha raggiunto Amanda Lecciso e Stefania Orlando in giardino e ha raccontato loro della sfuriata die della giustificazione che ha dato Jessica Morlacchi: “Ho visto e sentito cose non belle. Mi ha lasciato di pietra la giustificazione di Jessica rispetto allodidi