Scattano i dazi di Trump alla Cina e Pechino risponde, inizia la guerra commerciale mondiale

L’inasprimento delle tariffe sulle merci cinesi, annunciato dal nuovo inquilino della Casa Bianca, Donald, riapre un duello mai realmente chiuso. Oggi, 10 febbraio, entra in vigore l’ultima raffica di, destinata a colpire una gamma estesa di prodotti provenienti dal gigante asiatico., senza attendere segnali di dialogo, ha risposto con una contromossa: tariffe del 10-15% su 14 miliardi di dollari di importazioni americane. Il braccio di ferro si riaccende senza preamboli, con il rischio di trasre l’intero scacchiereglobale in un’ennesima escalation.Scambi commerciali miliardari trae UsaL’interscambiotra Stati Uniti eè una macchina inarrestabile, capace di mare volumi colossali. Nel 2024 ha superato i 530 miliardi di dollari, confermandocome pilastro dell’approvvigionamento per Washington.