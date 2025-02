Ferraratoday.it - Scatta l'allarme antintrusione, ladro catturato mentre svaligia un appartamento

Leggi su Ferraratoday.it

Sorpreso all’interno dell’abitazione, al buio, con la torcia in mano. Una scena da film. E’ quella che si è presentata di fronte ai carabinieri, domenica 9 intorno alle 23, in undella zona di viale Krasnodar.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayA far arrivare lì i.