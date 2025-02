Lanazione.it - Scarpa tende la mano a Vitiello: "Sant’Anna troverà nel Comune un interlocutore privilegiato"

"Apprezzo il programma di Nicola(foto a fianco), che ho già potuto conoscere nell’ambito della mia delega al Festival della Robotica come specialista nel campo degli esoscheletri, perché delinea una visione complessiva e guarda all’internazionalizzazione del sistema universitario pisano non come un traguardo ma come un processo formativo che renda tutta la città più attrattiva su scala internazionale" Frida, assessore ai rapporti con l’università,laal nuovo rettore dellache in una recente intervista a La Nazione ha fissato gli obiettivi del suo mandato che partirà a maggio. "Voglio rendere Pisa - aveva detto- il centro universitario di riferimento almeno del Sud Europa. In sinergia con gli altri atenei e centri di ricerca cittadini dobbiamo puntare a portare il Sistema Pisa il più in alto possibile".