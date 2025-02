Lanazione.it - Scandicci, nasconde in auto 50 grammi di cocaina e 1.200 euro: in manette

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 febbraio 2025 -50die 1.200ma non l'ha fatta franca. I carabinieri della compagnia dihanno arrestato in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio, un uomo marocchino, classe ’99. Nella circostanza, i militari dell’Arma, insospettiti dagli atteggiamenti dell'uomo che era alla guida della suavettura, lo hanno seguito per pochi metri fermandolo in via Darwin, centro cittadino. A seguito di accertamenti è stato trovato in possesso di 50di, occultati nel sedile lato guidatore dell’, e della somma di 1200, custodita all’interno della giacca che indossava, della quale l’uomo non è riuscito a giustificare il possesso. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto.