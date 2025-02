Quotidiano.net - Scaletta Sanremo 2025, l’ordine di uscita dei cantanti previsto per la prima serata

, 10 febbraio– Dovrebbe essere Gaia ad aprire la gara di, domani sera, martedì 11 febbraio. Il condizionale è d’obbligo perché manca l’ufficialità delladella. Stando a quanto ha anticipato Carlo Conti oggi durante la conferenza stampa della vigilia,dideidovrebbe ricalcare quello delle prove. E laa esibirsi in prova, è stata appunto Gaia, seguita da Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama e tutti gli altri. Ci potrebbero essere aggiornamenti e variazioni dell’ultimo minuto naturalmente e la lista definitiva è attesa solo per la giornata di domani. Il programma Delle 5 Serate La(quasi) completa A fare gli onori di casa domani, saranno, oltre al direttore artistico Carlo Conti, anche Antonella Clerici e Gerry Scotti, gli “amici” che Conti ha voluto accanto a sé per questa nuova avventura al timone del Festival.