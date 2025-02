Lettera43.it - Satispay, dal 7 aprile commissioni dell’1 per cento anche per transazioni sotto i 10 euro

ha annunciato che dal 7introdurrà una commissionepersui pagamenti digitali nei negozi fisicisulle somme inferiori ai 10, soglia fino a oggi esentata da balzelli. La società halineato che il cambiamento non avrà impatto sugli utenti, «che continueranno a poter utilizzare il servizio in modo completamente gratuito, senza pagare alcuna commissione». Nulla cambierà infatti per i privati che usano l’app per acquisti e scambi di denaro.La commissionepernei negozi fisici sarà esclusivamente a carico degli esercentiLa commissione sarà infatti a carico degli esercenti. Una mossa, quella di, subito criticata da Assoutenti, in quanto rischia di disincentivare l’uso del cashless. «Si tratta di una decisione che penalizza sia i consumatori che i piccoli esercenti.