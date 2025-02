Satispay | da aprile commissione unica dell’1% su pagamenti fisici

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 10 feb. (askanews) –conferma le indiscrezioni di stampa e informa in una nota che da inizio anno sono partite le comzioni alla rete di esercenti convenzionati su un cambio delle commissioni. Le novità scatteranno il 7. Il nuovo pricing prevederà per gli esercenti un’su tutti inei negozi. Su tutte queste transazioni, così come per i trasferimenti tra privati (P2P)- fa sapere la fintech – i consumatori continueranno a poter utilizzare il servizio in modo gratuito, senza alcuna. Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di, ha spiegato che “se 10 anni fa la chiave per cambiare le abitudini di pagamento era un’app intuitiva e una politica che non richiedesse commissioni suisotto i 10 euro, oggi lo scenario è diverso.