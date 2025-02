Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo Sorridono classifica e precedenti

Sarà la fuga giusta? Lo scopriremo solo.. giocando perché se, per dirla con Fabio Grosso, "è ancora lunga", le 13 giornate che mancano impongono attenzioni. Intanto, però, al netto del pareggio raggiunto al 95’ dallo Spezia contro il Palermo dell’ex Dionisi, solo una volta in stagione ilha avuto vantaggi più cospicui di quelli di oggi (+5 sul Pisa secondo, +10 sullo Spezia terzo), ovvero venti giorni fa. I neroverdi avevano sul Pisa gli stessi punti di vantaggio di oggi, mentre quelli sullo Spezia si sono ridotti a 9 – ma dopo lo scontro diretto del 24 gennaio erano 7. Morale? Le giornate passano, il vantaggio dei neroverdi resta, tangibile. E rassicura anche dal punto di vista statistico perché, da quando la B è tornata a 20 squadre, solo in un’occasione su sei chi era in testa dopo 25 giornate non è salita in A.