Sassuolo-Roma Femminile, è corsa alla finale: Spugna ci prova

Il pareggio contro la Fiorentina ha disilluso lache ora vede sempre più lontano l’obiettivo scudetto. Per questo motivo, una delle priorità della squadra diche comunque deve giocarsi la Poule scudetto, sarà quella di concentrare le proprie energie anche sulla Coppa Italia. Vincendo contro il Napoli, infatti, le capitoline si sono aggiudicate il passaggiosemidella competizione che dovrà giocare contro ilin una doppia sfida tra andata e ritorno che si giocheranno rispettivamente il 15 febbraio e il 16 marzo. Con questa doppia sfida, lapotrà dimostrare la volontà di tornare a casa con un trofeo, oltreSupercoppa Italiana vinta nel mese di gennaio. Giugliano e compagne dovranno dunque tentare il tutto per tutto anche per affrontare una squadra insidiosa che in campionato ha creato non pochi problemi.