Davidemaggio.it - Sarah Toscano: “Sanremo sarà il mio manifesto”

Leggi su Davidemaggio.it

A diciannove anni, ha già vinto un talent show e ora si prepara a debuttare al Festival di2025. Ma la sua età non deve essere un deterrente,vuole farsi conoscere sul palco dell’Ariston soltanto per la sua musica. Ce lo spiega nella nostra intervista in cui tocca vari temi da Amici al brano Amarcord, canzone nostalgica che però vuole far ballare. Abbiamo incontrato. Iniziamo con una domanda semplice, citando la tua canzone, scioglierai le trecce sulpalco di?Non so se posso rispondere. (ride, ndDM). Potrebbe essere. Diciamo che comunque la capigliatura avrà una parte importante di tutto quello che avverrà sul palco.Quindi farai anche una coreografia? La canzone si presta.Una coreografia vera e propria no, sto facendo lezioni di staging ma non ciproprio un balletto vero e proprio.