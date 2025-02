Biccy.it - Sarah Toscano: “Cosa mi ha detto Maria De Filippi su Sanremo”

A 17 anni è entrata nella scuola di Amici diDe, a 18 anni lo ha vinto e a 19 anni è già pronta per calcare il palco del Teatro Ariston in gara al Festival diè la più piccola quest’anno. “Sono la più piccolina, ma per me è un onore essere là” – ha dichiarato al settimanale Chi – “D’estate mi chiedevano tutti: “Andrai a?”. E io rispondevo: “Solo se ho un pezzo giusto”. E Amarcord per me è il pezzo giusto. Ci tengo a far vedere su quel palco che non sono una ragazzina di 19 anni che arriva lì, che non conosce nessuno, ma che sto studiando e che voglio veramente fare questo nella vita“.Amarcord sarebbe dovuto essere il titolo del singolo anche di Chiamamifaro ma, proprio per evitare un caso di omonimia, è stato consigliato ad Angelica Gori di optare per il titolo OMG.