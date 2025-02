Anconatoday.it - ‘Sapore di mare’ a Fabriano: va a segno il progetto ‘Crossover’ di Bottega Teatro Marche

Leggi su Anconatoday.it

Con il grande successo didiè stata scritta una bella pagina dipere per le, ma lo ‘sbarco’ in anteprima nazionale del celebre musical nella città della carta non nasce per caso: è frutto di una fitta e significativa rete culturale creata negli anni.