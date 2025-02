Secoloditalia.it - Santanché snobba la “sfiducia” chiesta dai Pulcinella del M5S e balla la Tarantella. La sinistra impazzisce (video)

Ieri pomeriggio, il giorno prima della discussione sulla mozione didal Pd e dalle opposizioni, la ministra Daniela Santanchè si è scatenata in unanel corso dell’inaugurazione del Bit 2025, la Borsa internazionale del turismo, a Rho,ndo con una maschera di. Con l’esponente del governo anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Oggi alle 14 è fissato alla Camera il dibattito sulla mozione dipresentata dal Movimento Cinque Stelle sulla ministra del Turismo, rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali relative alla società Visibilia. In quella sede la ministra non interverrà, né lo farà – filtra oggi dalla maggioranza – alcun altro esponente del centrodestra. La ministra ieri si è infatti concessa alcuni passi di danza con alcune delle “mascotte” presenti ad uno stand dedicato al folklore italiano nella consapevolezza che gli attacchi dell’opposizione di riveleranno un buco nell’acqua.