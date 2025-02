Thesocialpost.it - Santanchè in Aula, vuoti i banchi di Lega e Forza Italia. Insorgono le opposizioni: “Vergogna”

Ha ascoltato gli interventi dell’opposizione senza replica. Poi si è alzata e se n’è andata, accompagnata da cori non proprio gentili. Si è conclusa nell’della Camera la discussione generale sulla mozione di sfiducia contro la ministra del Turismo Daniela Santanché. Lei, appena terminato l’ultimo intervento, si è allontanta daidel governo e ha lasciato l’emiciclo. Le, daidi Pd e M5S, hanno gridato ripetutamente «!», dato che la ministra non ha replicato, come prevede invece il Regolamento. Leggi anche: Roma, incendio in un appartamento a Labaro: morta una donnaIl vicepresidente di turno dell’, Fabio Rampelli (FdI), è allora intervenuto: «Colleghi, per favore, scoprite forse oggi che ci si può prenotare per la replica anche nella seduta successiva?».