Santanchè contro tutti | arriva la mozione di sfiducia il centrodestra le volta le spalle

«Non ho paura», dichiara con fermezza Danieladopo essersi esibita in un ballo con un Pulcinella alla Fiera di Milano. Eppure, il suo caso torna sotto i riflettori del dibattito politico, mentre Fratelli d’Italia sceglie di non intervenire alla discussione sulladipresentatala ministra del Turismo. Una decisione che di fatto la isola.Dalle 14 di oggi,, rinviata a giudizio per falso in bilancio nell’ambito dell’inchiesta Visibilia, si troverà a Montecitorio ad affrontare gli attacchi delle opposizioni. Salvo sorprese, nessun esponente della maggioranza prenderà la parola in sua difesa. Anche Forza Italia e Lega, per evitare una spaccatura evidente, si limiteranno a seguire la strategia del partito della premier. I pubblici attestati di fiducia sembrano ormai poco rilevanti.