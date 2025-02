Santanchè alla Camera per sfiducia Fi-Lega assenti Governo minimizza

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 feb. (askanews) – L’aula di Montecitorio semivuota di lunedì, quando non sono previste votazioni ma solo discussione generale, è “la norma”, come spiega Fabio Rampelli al termine della seduta che ha presieduto in qualità di vicepresidente della. Ma i banchi completamente vuoti di Forza Italia,e Noi Moderati durante la discussione sulla mozione dipresentata da M5s – poi sottoscritta anche da Pd e Avs – nei confronti Danielaoggi sembrano proprio dare il senso del vuoto creato dmaggioranza intornoministra del Turismo, a processo per false comunicazioni sociali in merito al caso Visibilia. Al lato destro dell’emiciclo ci sono solo dodici deputati di Fratelli d’Italia (Antoniozzi, Trancassini, Roscani, Giordano, Amich, Perissa, Sbardella, Lucaselli, tra gli altri), “un drappello di martiri di Fdi che è stato costretto a presentarsi”, li definisce il dem Federico Gianassi.