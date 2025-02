Ilrestodelcarlino.it - Santa Maria Nuova. La Cgil apre una sede: "Puntiamo sui paesi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Poco prima dell’incontro con il quale la sindaca Gessica Allegni ha salutato i propri concittadini, si è tenuta, sabato mattina, l’inaugurazione delladi(nella foto), popolosa frazione di Bertinoro. "Abbiamo fortemente voluto la riapertura di questae stiamo lavorando all’inaugurazione delladi Longiano", hanno detto la segretaria generaleForlì Cesena,Giorgini, e il segretario generale SpiForlì Cesena, Paolo Montalti. "Con 32 sedi nella provincia di Forlì-Cesena stiamo allargando la nostra presenza sul territorio perché uno degli obiettivi che ci siamo dati in occasione della nascita della Camera del LavoroForlì-Cesena è quello di non accentrare. Vogliamo restare vicino alle persone, per tutelare lavoratori, pensionati e cittadini.