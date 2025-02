Sanremo si scommette su tutto | dal papillon di Carlo Conti allo share della prima serata

Leggi su Open.online

Manca una manciata di ore all’inizio del Festival die i pronostici, come è ormai tradizione, sono all’ordine del giorno, anzi dell’ora. Non solo con il classico gioco del Fanta, ma anche attraverso i bookmaker. A partire, ovviamente, dalla grande domanda: chi vincerà il Festival? Per le ultime settimane è sempre sembrata una cosa a due tra Giorgia e Olly, con il cantante genovese che sembrava saldamente il favorito dei siti di scommesse. Le ultime ore hanno invece portato uno stravolgimento totalesituazione. L’artista romana, a 30 anni precisi dal suo successo sul palco dell’Ariston con Come saprei, è passata da una quota vincente di 3.50 a 1.85. Percorso inverso per il diretto concorrente, la cui quota è lievitata da 3 a 4.25. E ancora nessuno ha afferrato il microfono.