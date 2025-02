Iltempo.it - Sanremo, pronostici ribaltati? L'artista che fa scattare l'ovazione

Più di tutti Giorgia. Grandeper l'romana che con la sua voce raggiunge vette altissime. E l'applauso scatta già alla prima strofa del ritornello. In un mondo di autotune Giorgia è «La cura per me». Apprezzamento anche per l'esibizione raffinata e potente di Noemi che non delude con il suo inconfondibile timbro graffiante. Il suo è forse il brano che guadagna di più nella versione live con orchestra rispetto a quella radiofonica degli ascolti in anteprima effettuati dalla stampa il 20 gennaio scorso. Dalla platea dell'Ariston l'esibizione più emozionate è quella di Simone Cristicchi. La platea ha accolto con lungo e commovente applauso la ballad dedicata alla mamma. Un brano emotivamente toccante. Difficile trattenere le lacrime. Simpatici e ironici i Coma Cose. I loro 'Cuoricini' hanno fatto ballare la platea e l'accenno coreografico si candida a tormentone.