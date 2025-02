Gossipnews.tv - Sanremo Parte Malissimo: Primo Errore Mandato in Onda!

2025 inizia con una gaffe clamorosa: il web si scatena. Ecco che cosa è successo!Non c’è Festival disenza qualche imprevisto, e l’edizione 2025 non fa eccezione. Tra discussioni sui brani in gara e le polemiche sui cantanti in gara, spunta un’altra svista destinata a far parlare: quella del PrimaFestival. La mini-striscia insu Rai 1 prima della kermesse ha commesso unnel countdown, scatenando stupore e ironia sui social.Indal 2017, il PrimaFestival è spesso oggetto di critiche dadegli esperti televisivi, che lo considerano più un’operazione commerciale che un vero approfondimento musicale. Quest’anno, però, a far discutere non è stato solo il format, ma un evidentenel countdown. Durante la trasmissione condotta da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, è stato mostrato un conto alla rovescia errato: anziché indicare tre giorni al debutto, il timer segnava 3 giorni e 24 ore.