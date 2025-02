Sanremo, nel festival normalizzato spiccano Giorgia, Lauro e Cristicchi

Leggi su Ildenaro.it

, 10 feb. (askanews) – E’ la giornata delle prove generali al Teatro Ariston, le perfomance live degli artisti confermano che Carlo Conti ha scelto per la sua direzione artistica di puntare sulla tradizione, ma soprattutto sulla ‘normalizzazione’, con tante ballad, brani pop, cantautorato e parecchio autotune. Ma zero rock e solo due band. I 29 artisti si avvicendano sul palco, a 24 ore dal via ufficiale della 75esima edizione deldi. Prove aperte alla stampa e agli addetti ai lavori. In prima fila assistono, oltre al conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, anche i coconduttori-amici della prima serata del, Gerry Scotti e Antonella Clerici, al via martedì 11 febbraio. Si avverte un pizzico di emozione sui cantanti, sia per chi è alla prima partecipazione, sia per i più navigati.