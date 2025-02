Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, il neurologo: “Tirare fino a tardi per quasi una settimana fa male all’organismo”

La promessa di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di, è quella di non andare oltre l’1.30 di notte. In passato seguire la kermesse canora poteva significare dormire davvero poco. E se “fare le ore piccole una sera ci può stare.perunainvece fa, soprattutto alle aree frontali deputate a funzioni ben specifiche, tra le quali prendere decisioni improvvise durante il giorno, oltre alla capacità di controllare l’istinto – spiega all’Adnkronos Salute Luigi Ferini-Strambi, professore ordinario di neurologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e direttore del Centro di medicina del sonno dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano – La privazione di sonno continuativo per 5 giorni incide negativamente sulle funzioni cognitive: rende aggressivi, irritabili, nervosi e poco connessi il giorno dopo, si controllano meno le proprie emozioni.