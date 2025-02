Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, chi sono i 4 finalisti: date semifinale e finale delle Nuove Proposte

Chi vinceràe chii quattro? All’interno del Festival di, sarà decretato anche il vincitore del contest Rai-Sarà. In gara per leciquattro artisti che si esibiranno durante la kermesse. Vediamo insieme di chi si tratta e quando si svolgeranno le finali e le semifinali., iin garaIl contest Rai, condotto dalla coppia Carlo Conti-Alessandro Cattelan, nei mesi scorsi ha decretato quattro cantanti che partecipano alla categoriadel Festival di. Si tratta di Alex Wyse (con ‘Rockstar’), Settembre (con ‘Vertebre’), Maria Tomba con ‘Goodbye (voglio good vibes)’, Vale Lp e Lil Jolie (‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore’). I quattro porteranno sul palco la canzone con cuistati scelti da una Commissione musicale presieduta da Carlo Conti e composta da Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi e Claudio Fasulo.