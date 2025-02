Sanremo Gabriele Corsi si commuove davanti alla canzone di Simone Cristicchi | Grazie – Il video

Leggi su Open.online

«Ascoltandoti, anche in prova, non c’era nessuno che non si fosse commosso. C’è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così, ma io dico semplicemente». Con queste parole, durante la prima puntata del Prima Festival il conduttoresi è commosso dopo l’ascolto del brano di, cantante in gara al Festival di2025 con la“Quando sarai piccola“, uno dei brani più toccanti di questa kermesse. Laè dedicatamamma colpita dmalattia che cancella i ricordi. Il conduttore non trattiene le lacrime e infine abbraccia l’artista, ringraziandolo. Le immagini sono diventate virali sui social. «. Lo ripeto: non mi vergognerò mai delle mie lacrime. Vi voglio bene», ha scritto poisu X dopo le attestazioni di stima del pubblico da casa.