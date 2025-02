Unlimitednews.it - Sanremo, Conti “Nessuna pressione politica”

(ITALPRESS) – E’ un Carlorilassato quello che si è presentato questa mattina nella sala stampa Aristo Roof per il primo incontro con i giornalisti di2025. E’ lui stesso a dichiararlo: “Le altre tre edizioni le ho fatte con leggerezza, questa ancora di più perchè non devo più dimostrare niente. Il mio compito è che queste canzoni, inclusa quella di Emis Killa e la sigla di Gabry Ponte, possano essere trasmesse in radio e ascoltate, e qualcuna possa rimanere nel tempo”. Tra l’altro, ha aggiunto, “il vero lavoro al Festival è la direzione artistica, la conduzione è solo la punta dell’iceberg”. Conduzione che inizierà domani sera con il fermo proposito di “non andare oltre un certo orario perchè non ce la faccio proprio, vorrei finire all’1 e 20 le serate con tutti i cantanti, all’1.