361magazine.com - Sanremo, a che ora finirà il Festival? Risponde Carlo Conti

È stato ospite di Che Tempo che FaInizia domani, martedì 11 febbraio 2025, la nuova edizione deldi, targata. Il conduttore e direttore artistico è stato così ospite, ieri sera, a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio.“è cresciuto sempre di più, soprattutto con la direzione di Baglioni e i cinque straordinari anni di Amadeus. Un ruolo fondamentale lo ha avuto il web, che ha contribuito a trasformarlo in un evento seguito in tempo reale sui social. Commentare, discutere e persino criticare ciò che accade sul palco è diventato un modo per catalizzare l’attenzione del pubblico. Anche la musica si è evoluta, adattandosi ai nuovi gusti e alle tendenze del momento”.Tra i temi toccati quello della durata delle serate del. Intanto,ogni sera non svelerà la classifica completa ma solo i primi cinque piazzamenti.