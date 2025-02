Lapresse.it - Sanremo 2025, Vannacci: cosa canterei all’Ariston? Generale di De Gregori

“Io a? È la prima volta che partecipo, per me è unanuova, di solito non lo seguo nemmeno in tv ma stavolta sono stato invitato da ‘incontra’, un’associazione culturale, grazie alla quale la mattina del 14 febbraio presenterò i miei libri al Casinò e la sera del 13 sera sarò tra il pubblico dell’Ariston”. A parlare, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, è iled europarlamentare leghista Roberto, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Ha già pensato a come vestirsi per la sua prima volta al Festival? “Pensavo con un accappatoio che piace molto, ma chissà.”, ha ironizzatoa Radio1, aggiungendo “di certo non avrò brillantini né piume di struzzo, il mio sarà un abbigliamento sobrio. Non voglio fare esibizionismo, né spettacolo, andrò solo a godermi la manifestazione”.