.com - Sanremo 2025, tutti i presentatori dal 1951 a oggi

Leggi su .com

Al via l’edizione, eccodel Festival didalal 2024, da Nunzio Filogamo a Carlo ContiAl via il Festival di(quigli articoli), edizione numero 75 della kermesse più amata e più seguita in Italia, che non ha eguali in Europa.A condurre quest’anno ci sarà per la quarta volta Carlo Conti che aveva già avuto modo di presentare dal 2015 al 2017. Andiamo a riscopriredelle passate 74 edizioni.del Festival diCarlo Conti 2024 Amadeus 2023 Amadeus 2022 Amadeus con Gianni Morandi, Chiara Ferragni, Paola Egonu, Francesca Fagnani, Chiara Francini2021 Amadeus con Fiorello, Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro, Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli2020 Amadeus con Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodríguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu2019 Claudio Baglioni, Claudio Bisio, Virginia Raffaele2018 Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino, Michelle Hunziker2017 Carlo Conti e Maria De Filippi2016 Carlo Conti con Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea2015 Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Muñoz Morales2014 Fabio Fazio con Luciana Littizzetto2013 Fabio Fazio con Luciana Littizzetto2012 Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova2011 Gianni Morandi con Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez2010 Antonella Clerici2009 Paolo Bonolis con Luca Laurenti2008 Pippo Baudo e Piero Chiambretti con Bianca Guaccero e Andrea Osvart2007 Pippo Baudo e Michelle Hunziker2006 Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello2005 Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Felini2004 Simona Ventura con Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi2003 Pippo Baudo con Serena Autieri e Claudia Gerini2002 Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere2001 Raffaella Carrà con Megan Gale, Enrico Papi, Massimo Ceccherini2000 Fabio Fazio, Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre1999 Fabio Fazio con Renato Dulbecco e Laetitia Casta1998 Raimondo Vianello con Eva Herzigova e Verovica Pivetti1997 Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini1996 Pippo Baudo con Valeria Mazza e Sabrina Ferilli1995 Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll1994 Pippo Baudo con Anna Oxa e Cannelle1993 Pippo Baudo con Lorella Cuccarini1992 Pippo Baudo con Milly Carlucci e Alba Parietti1991 Edwige Fenech – Andrea Occhipinti1990 Johnny Dorelli – Gabriella Carlucci1989 Rosita Celentano – Paola Dominguin – Daniel Quinn – Gianmarco Tognazzi – Kay Sandvik – Ann Clare Matz (al Palabarilla)1988 Miguel Bose’ – Gabriella Carlucci – Carlo Massarini (al Palarock) – Kay Sandvik – Lara St.